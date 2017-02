Poroşenko: În orice moment, Rusia poate invada Ucraina prin regiunea transnistreană

20:37

Trei laboratoare ale Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare din Republica Moldova au fost dotate cu utilaje moderne de investigaţie criminalistică din fondurile Uniunii Europene. Prezent la prezentarea laboratoarelor, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a subliniat importanța acestui proiect pentru un sistem judecătoresc funcțional și transparent. „Aş vrea o colaborare cu rezultate [&hellip The post Trei laboratoare criminalistice din Rep. Moldova, modernizate cu bani europeni appeared first on InfoPrut.