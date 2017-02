Satul fără uși. Locul în care localnicii nu își protejează bunurile, convinși că există o forță supranaturală care face acest lucru în locul lor./ GALERIE FOTO

17:12

Cauzele misofoniei Misofonia se caracterizeaza printr-o antipatie extrem de puternica fata de sunete considerate de unii normale. Gradul de reactie nu se bazeaza pe proprietatile sunetului - cum ar fi intensitatea si durata, ci prin experientele avute vizavi de unele sunete si starea generala de spirit. Cum iti afecteaza sanatatea zgomotele puternice din jur Anumite zgomote, unele mai puternice, altele dimpotriva - genereaza reactii necontrolate de furie, ura, dezgust. De exemplu: mestecatul cu gura deschisa (sau chiar zgomotul facut de mestecarea mancarii). Unii o asociaza strict cu generarea unor reactii de ura/furie etc. in momentul in care ii aud pe altii mestecand cu gura deschisa, dar exista si definitii mai cuprinzatoare care fac referire la mai multe sunete: taierea unghiilor cu o unghiera, spalatul pe dinti, mestecatul gumei etc. Pleoscaitul, stranutul, tusea, sforaitul, scrasnitul dintilor, spargerea baloanelor de guma, oftatul, frecarea picioarelor si multe alte sunete de acest gen pot crea reactii de panica, anxietate, furie, uneori chiar si durere. Pentru astfel de bolnavi, linistea este de aur. Despre cauzele acestei afectiuni se stiu putine lucruri. Se banuieste ca este vorba de o tulburare a sistemului nervos central, ca o consecinta a unei experiente negative legate de un sunet specific, puternic sau slab si care apare in jurul varstei de 13-14 de ani. Ai in permanenta zgomote in urechi? Suferi de acufene! Iata simptomele si tratamentul Potrivit Centrului Medical Academic (AMC) din Amsterdam - singurul centru din Europa care ofera asistenta medicala in cazul acestei tulburari - cei care sufera de misofonie ajung sa simta frustrare si dezgust pentru anumite sunete inofensive. Ca si in alte tulburari, misofonia are o scara de intensitate care merge de la subtil la gradul sever. Ingrijire si tratament In prezent, tratamentul consta in terapia de grup pentru o desensibilizare fata de intoleranta la zgomot. Primul pas spre recuperare este costientizarea tulburarii, apoi se incearca o acomodare treptata la zgomotele enervante. Se incearca intr-un fel reechilibrarea perceptiei sunetelor, astfel incat sa fie tolerabile pentru urechi.