Germania va crește cheltuielile pentru apărare însă nu va uita istoria sa militară

13:17

Peisajul politic din Republica Moldova continuă să fie marcat de impotența guvernanților în fața corupției și de deteriorare continuă a standardelor de viață, fapt ce determină marea nemulțumire a poporului și a generat proteste sporadice. The post Amnesty International: Peisajul politic din Republica Moldova continuă să fie marcat de impotența guvernanților appeared first on Independent.