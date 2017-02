Japonia va oferi 4,8 milioane de dolari pentru dezvoltarea agriculturii conservative în Republica Moldova

12:57

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, a declarat miercuri dimineaţă că biroul de legătură al aliaţei din Chişinău nu va fi o baza militară şi nici nu va avea un profil militar, fiind vorba despre o reprezentanţă diplomatică şi civilă în Republica Moldova. The post Cum demontează NATO teza lui Dodon despre Oficiul de la Chişinău appeared first on Independent.