Un lector al Academiei „Ștefan cel Mare”, reținut. Lua mită cu sutele de euro

14:57

Șeful statului, președintele Parlamentului și premierul nu au ajuns la o înțelegere pe marginea mai multor subiecte discutate în cadrul formatului trilateral care a avut loc, astăzi, la Reședința de Stat. În cadrul unui briefing, oficialii au declarat că au avut discuții contradictorii și deloc ușoare, iar la final fiecare a rămas pe poziția sa. Președintele Igor Dodon a reiterat că insistă asupra anulării implementării Acordului de Asociere cu UE. În schimb, Dodon declară că va semna în curând un acord cu Uniunea Euroasiatică. „Sunt rezerve mari la rezultatele acestui Acord. Suntem la cel mai scăzut nivel de încredere, din ultimii 10 ani, în vectorul european. Am reiterat că, dacă poporul sau majoritatea parlamentară va cere anularea acestui acord, președintele țării va susține această inițiativă. În acest context le-am reiterat poziția că pe 3-4 aprilie intenționez, la Chișinău, să semnez Acordul de colaborare cu Uniunea Euroasiatică, care nu contravine altor acorduri”, a spus Dodon. „Modelul UE presupune o dezvoltare a R.Moldova mai rapidă și calitativă, ne oferă soluții la dezvoltarea și consolidarea instituțiilor statului, pentru justiție, stat de drept, sistemul de educație, sănătate, securitate...”, l-a contrazis președintele Parlamentului. Cât privește inițiativa care urmează a fi înaintată referitor la modificarea Constituției pentru ca președintele să aibă dreptul să dizolve Parlamentul, Dodon a menționat că pledează în continuare pe alegeri parlamentare anticipate. „Președintele țării va veni cu această inițiativă către Parlament. Sperăm că va fi examinată. Sunt două posibilități de modificare a Constituției: doar dreptul la dizolvarea Parlamentului și a doua - de schimbare conceptuală a Constituției”. La rândul său, Andrian Candu afirmă că referendumul pentru modificarea Constituției este inutil și inoportun. „Republica Moldova, ca republică parlamentară, este modelul potrivit. La ora actuală și Constituția, și cadrul juridic prevăd toate mecanismele necesare pentru ca cele trei puteri în stat să funcționeze coordonat. Alegerile anticipate, la fel, le considerăm inoportune, având în vedere că ne aflăm la mai mult de jumătate de termen a acestui Parlament și doi - în RM este nevoie de stabilitate”, a spus Candu. Referitor la furtul miliardului, șeful statului a declarat că nu este de acord ca cetățenii RM să achite vreun leu pentru recuperarea banilor furați. Iar în cazul în care Parlamentul nu va găsi o soluție la acest subiect, va organiza un referendum. „Trebuie să separăm două lucruri. Una este frauda bancară, pe care o condamn, și instituțiile statului vor face tot posibilul ca să identifice persoanele vinovate. Am elaborat cadrul normativ și legal care nu va permite să se repete asemenea fraudă si 3. depunem eforturi pentru a rambursa banii. Al doilea subiect, cu care nu sunt de acord, este legea privind trecerea acestui credit de urgență la datorie publică. Am fost deschiși când am elaborat acest proiect, dar nu am auzit propuneri. Vom avea discuții cu FMI pentru ca să nu punem în pericol acordul pe care-l avem cu ei”, a explicat Filip. Dodon nu este de acord nici cu deschiderea sediului NATO la Chișinău. „Voi pleda pentru închiderea acestui oficiu. RM este o țară neutră și niciun fel de atentat asupra neutralității RM nu este admisibil. Este o provocare care nu este în interesele naționale ale RM”, a spus Igor Dodon. Președintele Parlamentului, însă, îl contrazice. Candu afirmă că deschiderea sediului NATO nu va aduce niciun impact negativ ce ține de neutralitatea țării noastre. „Avem o cooperare foarte bună cu NATO de zeci de ani de zile, de misiuni umanitare și de pacificare. Va fi un birou civil, fără caracter militar, în baza convențiilor internaționale. E un fel de ambasadă, reprezentanță, cu toate elementele și privelegiile. Nu va aduce niciun pericol RM”, a specificat Candu. Pavel Filip a avut divergențe cu Igor Dodon și la capitolul indexarea pensiilor. „Domnul președinte Dodon a venit cu agumente pe care nu le împărtășesc. Această reformă nu prevede doar o indexare a pensiior, ci si valorizarea pensiilor. Va asigur că va fi resimțită de fiecare pensioanr. Această reformă vine să audcă echitate in sism nostri de pensiiș si să-l tranforme în unul sustenabil”, a menționat Pavel Filip. Cei trei s-au înțeles la capitolul reglementarea transnistreană. Ei au stabilit că vor mai avea întrevederi la acest subiect. The post Dodon o ține una și bună. Nu a ajuns la un consens cu Filip și Candu appeared first on Moldova 24.