Deputații se întrunesc vineri, în prima ședință din sesiunea de primăvară-vară

08:57

Leu Leul este considerat de prieteni, de cunoscuti, drept un norocos fara margini. Reuseste in tot ceea ce intreprinde si are parte de apreciere, de recunoastere. Dorinta sa de a fi intotdeauna sus, de a avea parte de faima, este sustinuta divin. La randul sau, prin generozitatea de care da dovada, contribuie si el la planul maret al Celui de Sus. Este, practic, un fel de troc pe care Leul il face cu Dumnezeu: primesc si dau mai departe. Norocul ii este faurit intr-adevar prin multa munca, dar si prin protectia celesta cu care a fost inzestrat. Pesti Cei din urma vor fi cei dintai. Acesta este sloganul nativului Pesti. Sunt ei ultima zodie, dar nu se lasa niciodata mai prejos. Au ambitie, chiar daca nu lasa sa se vada. Au parte si de sustinere din partea lui Dumnezeu, care ii iubeste foarte mult. I-a inzestrat cu o sensibilitate si o empatie aparte, dar si cu putere de sacrificiu. Au practic in natura lor o latura divina, se simte mangaierea supranaturala de care au parte. Au fost daruiti cu capacitatea de a intelege lumea de dincolo de noi si cu accesul in sferele inalte ale cunoasterii si ale misticului. Sagetator Inclinat spre misticism, Sagetatorul este un credincios prin definitie, chiar daca nu se bate cu pumnii in piept. Are astrele de partea sa, are un Inger pazitor, fiind protejat divin. Nu degeaba pare ca ii apar in cale, ca din senin, ocaziile perfecte. Dumnezeu ii lumineaza mereu calea, asa incat sa gaseasca rapid oportunitatile. Este justitiar, dar si pacifist, ceea ce inseamna ca imparte dreptatea cu o logica divina. Sagetatorul este foarte iubit de cei din jurul sau, care si-l doresc in preajma pentru modul sau jovial de a fi, dar si cu speranta ca norocul lui se va rasfrange si asupra lor, scrie ele.ro.