FLASH! Purtătorul de cuvânt al NATO îi răspunde lui Igor Dodon în problema Biroului de legătură din Chișinău

A fost o decizie surpriza pentru numerosi experti: un tribunal din Viena a decis ca oligarhul ucrainean Dmitri Firtash sa fie extradat in Statele Unite. Soarta miliardarului se afla, acum, in mainile Ministerului de justitie al Austriei. Anterior, omul de afaceri a fost implicat in tranzitul de gaze rusesti spre Occident, iar serviciile americane ar […]