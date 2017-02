Ce update-uri pregătește Microsoft în 2017 pentru Windows 10

Microsoft va lansa în acest an două update-uri majore pentru Windows 10. Deşi strategia anunţată de Microsoft în urmă cu un an prevedea câte un singur upgrade pe an pentru Windows 10, anul acesta va constitui o excepţie, cel mai nou sistem de operare al gigantului american bucurându-se de două actualizări majore.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bani.md