Aceasta e cea mai în vogă tunsoare a momentului! Este preferată de toate celebritățile de peste Ocean - VIDEO

Dacă vă doriți o schimbare de look, noi am găsit tunsoarea momentului, și credeți-ne o să vreți să vă faceți o programare la salonul de înfrumusețare cât mai rapid după ce o s-o vedeți.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Kankan.md