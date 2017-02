Un lector al Academiei „Ștefan cel Mare”, reţinut. Ar fi cerut între 350-1000 euro

18:07

Persoanele care practică activitatea de întreprinzător vor trebui să depună declarațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2016 până pe data de 27 martie 2017, iar persoanele fizice – până la 2 mai 2017, anunţă Serviciul Fiscal de Stat. Pentru a facilita depunerea declarațiilor și a se conforma posibilităților contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat […]