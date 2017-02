GENEVA 2017: Land Rover dezvăluie rivalul lui Porsche Macan și BMW X4

13:12

LOVITĂ DE UN TAXI PE ZEBRĂ! O femeie, în stare gravă la spital (VIDEO) CARAMBOL de Ziua Îndrăgostiţilor: Patru maşini s-au „pupat” în Capitală Accident tragic în Venezuela. 17 oameni au murit, iar alți 52 au fost răniți, după ce un autocar plin cu pasageri s-a ciocnit violent cu o autocisternă. Incidentul a avut loc... The post ACCIDENT GROAZNIC: 17 morţi şi 52 de răniţi (VIDEO ŞOCANT) appeared first on AutoStrada.md.