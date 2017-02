LIVE // Ședința biroului permanent al Parlamentului

12:42

Începând de astăzi, 20 februarie 2017, vor avea loc controale la 5 întreprinderi municipale de alimentație publică, care prestează servicii de alimentație în instituțiile de învățământ preuniversitar din capitală. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primarul general, Dorin Chirtoacă, săptămâna trecută și vizează verificarea activității așa-numitelor combinate școlare: „Râșcani - ȘC", „Liceist", „Bucuria - EL", „Adolescența" și „Combinatul alimentar școlar". Întreprinderile menționate prestează servicii de alimentație pentru 132 de instituții de învățământ preuniversitar din capitală. Comisia municipală este formată din reprezentanți ai subdiviziunilor de profil, inclusiv din domeniul sănătății, educației, resurselor umane, auditului intern, serviciului de sănătate publică etc. și are drept scop controlul activității agenților economici vizați sub aspectul calității și legalității serviciilor prestate către diverși beneficiari, inclusiv a managementului resurselor umane din cadrul acestor entități. Verificările vor fi finalizate la sfârșitul lunii martie a.c., iar rezultatele vor fi prezentate ulterior în cadrul unui raport care va fi făcut public. - See more at: http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=17540&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Verificarea-intreprinderilor-municipale-de-prestare-a-serviciilor-de-alimentatie-in-coli#sthash.JFWkxVA8.dpuf