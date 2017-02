Salvatorii indeamna oamenii să nu traverseze râurile și lacurile în această perioadă, întrucît temperaturile pozitive topesc gheața

13:08

Inca doua vieti au fost salvate datorita tanarului de 27 de ani din Mingir care a intrat in coma batut cu bestialitate acum o saptamana. Potrivit portalului e-sanatate, medicii au prelevat pe langa ficat, si rinichii tanarului, scrie protv.md, citat de Politik.md. Astfel, un rinichi a ajuns la un barbat de 49 de ani, iar cel de-al doilea a salvat viata unei femei de 36 de ani. Persoanele sufereau de insuficienta renala. Doua zile in urma, ficatul tanarului i-a fost transplantat unei femei de 53 de ani dupa ce acum trei zile, parintii acestuia au decis sa-l deconecteze de la aparatele care il tineau in viata. Baiatul ar fi ajuns in coma, dupa ce ar fi fost batut de un consatean. Suspectul nu a fost retinut deocamdata.