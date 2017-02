Viktor Ianukovici, fostul preşedinte al Ucrainei spune că nu am solicitat „niciodată” Rusiei să trimită militari în Ucraina

09:27

Gamer profesionist şi streamer, cunoscut pe Twitch sub numele de „Poshybrid", Brian Vigneault a murit în timpul unui maraton live, de 24 de ore, de World of Tanks. Tânărul în vârstă de 35 de ani, tatăl a trei copii, strângea bani pentru a ajuta o fundaţie de caritabilă.