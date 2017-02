(VIDEO) A murit jucând WORLD OF TANKS: Unui gamer profesionist i-a cedat inima în timpul unui maraton de 24 de ore

17:57

Armata germană (Bundeswehr) are în plan să-şi extindă numărul de militari profesionişti la 198.000 la orizontul lui 2024, din cauza creşterii solicitărilor cu care se confruntă, potrivit unui comunicat difuzat marţi de Ministerul german al Apărării, relatează DPA. Armata germană avea 178.000 de militari la sfârşitul lunii ianuarie. The post Personalul armatei germane se va extinde la aproape 200.000 de militari până în 2024 appeared first on Independent.