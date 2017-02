Undă verde la cannabis. Ce țară europeană anulează interdicțiile privind cultivarea

15:57

Autoritățile din Barcelona au fost în alertă, marți, după ce șoferul unui camion plin cu butelii de gaz gonea pe contrasesns, refuzând să oprească la semnalele polițiștilor.