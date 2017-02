I-a cumpărat sicriu și a scos certificatul de deces, dar l-a găsit viu în spital. Păţania unei femei

09:27

Două persoane, o femeie din Făleşti şi un bărbat din Cahul, au ajuns ieri la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la sobe defecte. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale atenționează oamenii să fie prudenți la exploatarea sobelor: să aerisească bine locuințele și să stingă focul din sobe pe noapte.