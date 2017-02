(HARTĂ) Europa, în alertă: Nivel ridicat de radioactivitate care ar proveni din Rusia

15:37

Gimnasta română Larisa Iordache s-a retras, din cauza unei accidentări, din concursul de Cupă Mondială la gimnastică artistică de la Stuttgart programat luna viitoare, a anunțat, marți, Federația Internațională de Gimnastică. The post Gimnasta română Larisa Iordache s-a retras de la concursul de Cupă Mondială de la Stuttgart appeared first on Independent.