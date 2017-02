„Nemțoaică sănătoasă și frumoasa, caut să-mi refac viața alături de tine”. Îți vine să-i plângi de milă cât de disperată e. Află aici motivul

“Nemțoaică sănătoasă și frumoasa, caut să-mi refac viața alături de tine. M-am născut în 2007 în Germania, dar la sfârșitul anului 2014 am călătorit în România, mi-a plăcut ți am rămas aici. Încă de la început am avut o relație deosebită fiind fidelă unicului meu stăpân, un domn cochet care, deși mă iubește, zice că nu poate cu două deodată. A ales-o pe ailaltă … treaba lui! Și câte am făcut pentru el … vara sau iarna, pe soare, ploaie sau ninsoare, l-am dus peste tot fără să mă plâng de nimic. Cât timp am fost cu el nu i-am cerut decât să mă ducă regulat la inspecție la cei care mi-au dat viață. Nimic altceva! Să știi că nici la mâncare nu sunt pretențioasă. Daca te porți frumos cu mine pot să beau și doar 5 litri la sută. Dacă mi-am făcut plinul pot să merg și peste 1000 de km. Am doar 2000 cmc, DSG în talie. Deși lumea zice că nu mai sunt chiar tinerică, sa știi că mă țin foarte bine, nu mă dor articulațiile, n-am nici liftinguri și nici botox, și nici nu mă fardez. Am carnet de sănătate la zi și am ieșit foarte bine la toate verificările. Am analizele și vaccinurile la zi. Doctorii mei spun că mai am mulți ani înainte. Dacă ai îndoieli, facem un test la medicul tău”.

