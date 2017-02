Premierul Pavel Filip: Republica Moldova poate fi o destinație atractivă pentru investitori

15:57

Prim-ministrul Pavel Filip a discutat astăzi cu reprezentanții administrației publice locale din raionul Soroca despre problemele cu care se confruntă autoritățile locale și prioritățile Cabinetului de miniștri în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al cetățenilor. Premierul a trecut în revistă realizările Guvernului pe parcursul unui an de la preluarea mandatului, menționând că în anul 2016 acțiunile Executivului au fost orientate spre stabilizarea situației sociale, economice și financiare dificile, acumulata pe parcursul mai multor ani. “Nu vorbim despre rezultatele triumfaliste, dar vorbim despre acțiuni prin care am stabilizat situația în Republica Moldova”, a declarat Pavel Filip. De asemenea, șeful Cabinetului de miniștri a îndemnat autoritățile publice locale să se implice mai activ în implementarea politicilor orientate spre îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor, modernizarea serviciilor publice prestate și dezvoltarea infrastructurii din țară. “Noi nu trebuie să vorbim despre autorități publice centrale și autorități locale. Nu trebuie să stăm pe diferite părți ale baricadei, dar să lucrăm ca o echipă”, a adăugat Pavel Filip. Prim-ministrul a dat asigurări că reformele orientate spre modernizarea țării vor continua, iar Executivul va depune eforturile necesare pentru a continua parcursul european al Republicii Moldova. “Calitatea vieții cetățenilor se va schimba atunci când vom implementa calitativ fiecare acțiune din Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană”, a accentuat Prim-ministrul. Referindu-se la prioritățile pentru perioada următoare, Premierul a menţionat eliminarea barierelor birocratice, reforma sistemul de achiziții publice și transparentizarea utilizării finanțelor publice. „Acum, când am lansat mai multe reforme sociale și în sistemul de sănătate, inclusiv în medicina primară, sistemul spitalicesc și sănătatea publică, avem posibilitatea să ne dezvoltăm și ne propunem o agendă de reforme foarte ambițioasă pentru anii 2017 și 2018”, a spus șeful Executivului. În context, reprezentanții autorităților publice locale au apreciat reformele în sănătate promovate de Guvern pe parcursul anului trecut, inclusiv micșorarea prețului la medicamentele de primă necesitate și oferirea tratamentului compensat pentru anumite categorii de cetățeni. Un alt subiect discutat în cadrul întrevederii a vizat reforma administrației publice locale. Premierul a dat asigurări că reforma va fi pregătită foarte bine și va fi consultată cu autoritățile locale, înainte să fie aprobată. La rândul lor, primarii au subliniat că în procesul de reformă trebuie revăzut nu doar numărul de instituții, dar și atribuțiile acestora.