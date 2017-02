Un portar din Anglia a fost dat afară de la echipă pentru că a mâncat o plăcintă în timpul unui meci

15:37

Jucătorii de tenis Roger Federer (35 de ani) şi Rafael Nadal (30 de ani) vor juca împreună la dublu pentru prima oară în carieră, la ediţia inaugurală a turneului Laver Cup, care se va desfăşura la Praga, Cehia, în perioada 22-24 septembrie 2017.