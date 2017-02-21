БЕЛЬЦКИЙ ТЕАТР ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ ДИРЕКТОР. РЕАКЦИЯ АКТЁРОВ
BTV, 21 februarie 2017 19:37
В бельцком национальном театре им. Василе Александрии сменился директор. Им стал актёр театра и кино, ведущий телемоста программы «Жди меня» в Молдове Славян... Запись БЕЛЬЦКИЙ ТЕАТР ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ ДИРЕКТОР. РЕАКЦИЯ АКТЁРОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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