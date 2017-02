Experți: Jumătate din populația Rusiei este săracă, fără să știe

14:47

După trei săptămâni de proteste, cei care au scandat în Piaţa Victoriei au obţinut o victorie. Celebra OUG 13 a fost respinsă marți, 21 februarie, în plenul Camerei Deputaților, la exact trei săptămâni de când Guvernul Grindeanu a adoptat proiectul controversat care modifica cele două coduri penale. Au fost 291 de voturi „pentru", trei abţineri, iar un deputat nu a votat. Totodată, OUG 14, de abrogare a ordonanţei 13, a fost adoptată. Potrivit procedurii, urmează publicarea în Monitorul Oficial.