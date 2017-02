Nokia 8 tocmai a apărut pe un site din China

14:27

Cartierul Rinkeby din nordul capitalei suedeze, Stockholm, a fost luni noaptea scena unor ciocniri violente între zeci de tineri și forțe ale poliției, după ce aceasta a operat o arestare într-o stație de metrou, relatează DPA