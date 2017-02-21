БОЛЕЛЬЩИКИ БЕЛЬЦКОЙ «ЗАРИ» ПООБЩАЛИСЬ СО СВОИМИ КУМИРАМИ

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Беспрецедентное давление на «Нашу Партию» и репрессии, развязанные против её членов и активистов, не могут стать преградой для развития и причиной отказа от... Запись ЕЛЕНА ПАНУШ: НЕ НАЙДЁМ ПОДДЕРЖКИ У ДРУГИХ ПАРТИЙ – БУДЕМ БОРОТЬСЯ САМИ! впервые появилась Бельцкое телевидение.