A revenit la BLOND și și-a pus extensii… Jurnalistă: „Ce bine e” FOTO//

10:57

Interpreta Tany Vander și femeia de afaceri, Natalia Colesnic, au împlinit un an de când au devenit bune prietene, chiar foarte bune. Așa că, au decis să marcheze evenimentul într-o destinație exotică – în Dubai. „Vacanța dedicată aniversării de un an a prieteniei noastre. Un an care ne-a demonstrat că o prietenie poate exista într-o […]