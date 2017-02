România discută la Bruxelles agenda viitorului summit NATO

09:07

Ministerul nu a oferit detalii despre circumstanțele decesului, însă precizează că Ciurkin a murit cu o zi înainte să împlinească 65 de ani și le transmite condoleanțe rudelor diplomatului. Publicația New York Post notează, citând surse sub rezerva anonimatului, că Vitali Ciurkin a fost adus de urgență luni dimineață la un spital din Manhattan, din cauza unor probleme cardiace. Ambasadorul lucra la reședința sa când i s-a făcut rău, în jurul orei locale 09:30. La sosirea echipajului de salvare, diplomatul era inconștient și i s-au făcut manevre de resuscitare. Starea sa era foarte gravă când a ajuns la spital, iar medicii nu i-au putut salva viața. Potrivit CV-ului postat pe site-ul misiunii permanente a Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin era ambasador în cadrul forului de la New York din 2006.