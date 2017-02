Peste 130 de blocuri din capitală vor beneficia de sisteme noi de termoficare

12:27

Mai multe companii de colectarea a metalului sunt înregistrate în apartamentul actualulului șef al Metalferos Alexei Țîmbrovschi, scrie anticorupție.md. Astăzi, multe dintre aceste companii-fantomă nu mai există. Potrivit declarației sale de avere, Țîmbrovschi deține 99% din acțiunile companiei Olbris-Impex, fondată în 2012 și despre care afirmă că nu mai activează, asta deși datele de la Camera Înregistrării de Stat arată că firma este activă.