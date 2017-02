Peste 110 copii au rămas neșcolarizați în anul de studii 2016-2017, iar peste 140, au abandonat școala

11:57

Rusia a detronat Arabia Saudită din poziţia de cel mai mare producător mondial de petrol în luna decembrie 2016, când ambele ţări au început să îşi reducă livrările înainte de intrarea în vigoare a acordului cu ceilalţi producători pentru a diminua cel mai mare decalaj dintre ofertă şi cerere din ultimele decenii, transmite Bloomberg. The post Rusia a devenit, în decembrie, cel mai mare producator de petrol din lume appeared first on Independent.