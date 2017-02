Accident pe traseul Chișinău-Orhei. O mașină de model Dacia a luat foc, iar trei persoane au avut de suferit

10:07

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe locotenent-generalul Herbert R. McMaster, în vârstă de 54 de ani, în funcţia de consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, relatează The New York Times. „Generalul H.R. McMaster are un talent uriaş şi o uriaşă experienţă”, a declarat Donald Trump, luni seară, din reşedinţa sa de vacanţă de la Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida). „Este foarte respectat de toată lumea în armată, suntem onoraţi de participarea lui”, a spus Donald Trump despre Herbert McMaster, un strateg militar cu experienţă. Locotenent-generalul în rezervă Keith Kellogg, care a fost consilier interimar pentru Siguranţă Naţională după demisia lui Michael Flynn pe fondul criticilor privind conversaţii cu oficiali ruşi, va fi şef al cancelariei Consiliului prezidenţial pentru Siguranţă Naţională. „Cred că această combinaţie este ceva foarte, foarte special.