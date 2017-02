Impact frontal: Două persoane, spitalizate cu leziuni la picioare și coaste rupte

10:57

Justiţia spaniolă a respins, luni, recursul depus de clubul FC Barcelona şi de atacantul brazilian Neymar, anchetaţi pentru "fraudă şi corupţie" în legătură cu transferul starului brazilian de la FC Santos la gruparea spaniolă, conform unei decizii date publicităţii luni, anunţă AFP. The post Justiţia spaniolă a respins recursul lui Neymar; Brazilianul riscă 2 ani de închisoare appeared first on Independent.