Sisteme de termoficare performante în 17 blocuri

12:37

Credite pentru tinerii antreprenori Tinerii întreprinzători care doresc să-şi dezvolte o afacere pot obţine finanţări sub formă de credite şi granturi, prin intermediul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). Solicitările de finanţare pot fi depuse la filialele FinComBank, pe întreg teritoriul ţării, transmite IPN. Potrivit condiţiilor de finanţare IFAD VI, suma proiectului prezentat spre finanţare nu trebuie să depăşească valoarea de 700 de mii de lei. Banca oferă 60% din sumă sub forma unui credit cu dobânda de 9,5%, iar 40% este grant. În cazul unei afaceri în domeniul producerii, ambalării, păstrării producţiei agricole etc., creditul este acordat pentru o perioadă de la trei ani la cinci ani. Perioada de graţie este de la un an la doi. În cazul afacerilor cu beneficii resimţite în timp, cum ar fi plantarea podgoriilor, livezilor etc., creditele sunt acordate pe o perioadă de la 48 de luni la opt ani, cu o perioadă de graţie de la doi la patru ani. Vârsta celor care doresc să lanseze o afacere prin intermediul IFAD VI trebuie să fie de 18-35 de ani la bărbaţi şi de 18-40 de ani la femei. În cadrul programului IFAD VI sunt finanţate întreprinderile active în domeniul agriculturii care recoltează, păstrează fructele / legumele (în teren protejat şi câmp deschis), produc mărfuri de origine animală (inclusiv procurarea animalelor de prăsilă), a echipamentului şi utilajelor pentru dezvoltarea fermei, sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole, construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole, activităţi neagricole. Pentru anul 2017, finanţarea prin IFAD VI cu porţiunea de grant poate fi obţinută în mod repetat şi de către întreprinderile care, anterior, au beneficiat de proiectele IFAD V, PNAET, PARE 1+1, PASET 1 şi PASET 2. Această posibilitate este valabilă pentru tinerii antreprenori care intenţionează să-şi extindă la o altă etapă afacerea anterior finanţată – de la producere la procesare/ sortare/ împachetare/ marketing. Sursă: adevarul.ro Record Credite pentru tinerii antreprenori apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.