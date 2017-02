Noul şef al ANRE, despre legăturile cu Plahotniuc: „Toţi îl cunosc. L-am văzut de șase ori și am dat mâna de două ori”

10:07

Oficialii de securitate din regiunea de nord-vest a Chinei, Xianjiang, au dispus instalarea unor sisteme de urmărire GPS asupra tuturor vehiculelor înregistrate, astfel încât autorităţile să monitorizeze permanent mişcările şoferilor, informează The Guardian.