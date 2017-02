Ziua limbii materne, sărbătorită la Apșa de Mijloc, Transcarpatia

10:17

Politica externă a Statelor Unite în relația cu Rusia trebuie modelată în așa fel încât NATO și statele partenere ale Alianței să nu fie lăsate într-o zonă periferică a intereselor. Opinia îi aparține lui Evelyn Farkas, expert al Atlantic Council. Într-un articol din Foreign Policy, Evelyn Farkas insistă pe ideea înarmării Republicii Moldova și [&hellip The post Expert Atlantic Council: Rep. Moldova trebuie înarmată appeared first on InfoPrut.