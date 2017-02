O jurnalistă și o bloggeriță – în ACEEAȘI ROCHIE! Vezi cum au purtat-o! FOTO//

08:37

Pana acum ai ajuns, probabil, sa iti cunosti destul de bine trasaturile generale. Stii insa cum te comporti in pat, in functie de zodie? Citeste in continuare informatii despre personalitatea sexuala a fiecarui semn in parte. Berbec – Semn de foc, Berbecul este dur si intotdeauna isi va dori sa domine in timpul sexul. Nativii […]