Accident pe traseul Chișinău-Orhei. O mașina de model Dacia a luat foc// FOTO

11:47

Astăzi se împlinesc 141 de ani de când, la Hobița, în Gorj, se năștea, pe 19 februarie 1876, unul dintre cei mai mari artiști plastici, care a vorbit lumii întregi despre bogăția spirituală a neamului din care s-a plămădit, Constantin Brâncuși. Operele realizate în atelierul maestrului Brâncuși au transpus și au consacrat tradițiile, obiceiurile și […] The post 141 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși appeared first on Moldova.org.