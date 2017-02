(video) Interzicerea vânatului aduce primele rezultate. Un grup de căprioare a fost observat în apropiere de raionul Ungheni

18:58

Uneori, pentru a-ţi atinge obiectivele şi pentru a deveni persoana care îţi doreşti să fii nu trebuie să obţii ceva, ci, din contră, trebuie să renunţi la ceva, cum ar fi obiceiurile care ţi-ar putea pune piedici fără ca tu să-ţi dai seama. Antreprenorul Zdravko Cvijetic, fondatorul site-ului Zero to Skill, susţine că deşi fiecare om are o definiţie proprie a succesului, există anumite lucruri la care oricine ar trebui să renunţe dacă îşi doreşte să îşi îndeplinească visurile măreţe.