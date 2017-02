Alexandru Jizdan s-a întâlnit cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatișîn. Despre ce au discutat oficialii

20:07

Totuși, președintele Comisie, Eugen Nicolicea, a atras atenția că sunt mari șanse ca legea de respingere a OUG 13 să fie atacată la Curtea Constituțională și, implicit, declarată neconstituțională, scrie b1.ro. „E posibil ca și legea de respingere să fie declarată neconstituțională prin decizia 98/2001. Am acceptat ce a spus Opoziția, dar să țineți minte că dacă va fi un efect negativ, lor le va aparține în totalitate. Variantele propuse de ei se continuă cu drobul de sare. Eu le-am propus o soluție definitivă, ei au respins și au vrut altceva. Am acceptat, dar le-am spus: ”, a declarat Nicolicea. Întrebat de ce a cedat insistențelor opoziției dacă este convins că are dreptate, acesta a răspuns: ”se face atât tărăboi că trebuie să dai ocazia unora să se remarce”. „Din partea PSD nu va fi (un demers de atacare a legii la CCR - n.r.