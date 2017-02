Unul dintre generalii lui Putin acuza NATO că vrea să atace Rusia şi o compară cu Germania nazistă

15:27

Președintele Adunării Populare din Găgăuzia, Alexandr Tarnavsky, şi-a dat demisia pe motiv că nu cunoaşte limba găgăuză.