(VIDEO) Cum va arăta Pământul dacă se va topi toată gheața de la poli

15:17

Kremlinul a declarat luni că nu a fost informat în prealabil cu privire la un plan de pace elaborat de un avocat ucrainean pentru țara sa, care a fost detaliat în ziarul New York Times, și l-a numit oricum „absurd", relatează Reuters. The post Kremlinul consideră „absurd” un plan de pace pentru Ucraina elaborat de un avocat appeared first on Independent.