Jolie, declaraţie sfîşietoare despre divorţul de Brad Pitt

Aflată în Cambodia, la premiera filmului său "First They Killed My Father",Angelina Jolie a vorbit pentru prima oară în public, într-un interviu pentru BBC, despre 'divorţul dificil' de Brad Pitt şi efectul pe care l-a avut asupa celor şase copii ai săi,dar şi despre lupta pentru custodia copiilor. 'Supravieţuiesc', a spus o Angelina Jolie vizibil emoţionată vorbind pentru prima oară într-un inte

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md