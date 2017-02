(INFOGRAFIC) Americanii și rușii produc, indienii și arabii cumpără; Cum arată comerțul global de arme

14:47

Starul argentinian Lionel Messi va călători marţi în Egipt, pentru o campanie de luptă împotriva hepatitei C, o vizită pe care o amânase imediat după eşecul usturător suferit de FC Barcelona pe terenul lui Paris Saint-Germain, în UEFA Champions League, au anunţat luni organizatorii, citaţi de AFP. The post După două amânări, Messi va ajunge în Egipt appeared first on Independent.