Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la ONU, a murit la New York

E adevărat că nu se organizează astfel de festivaluri, dar în 1981 lumea cinematografică americană a lansat un premiu al rușinii numit Zmeura de Aur. Acesta se acordă anual pentru cel mai prost film. În continuare este prezentată o listă a a filmelor care au câştigat acest premiu și care au fost mari dezamăgiri pentru publicul larg. De remarcat că sunt și actori mari ce au primit această distincție. Unii dintre ei chiar au avut curajul să urce pe schenă și să își ridice, cu mult umor, premiul acesta mai puțin măgulitor, potrivit historia.ro. Deci dacă aveți ocazia să vedeți aceste filme, recomandarea criticilor și a cinefililor ar fi să nu vă irosiți timpul. 1980: Can't Stop the Music - AFD - Allan Carr 1981: Mommie Dearest - Paramount - Frank Yablans 1982: Inchon - MGM - Mitsuharu Ishi 1983: The Lonely Lady - Universal - Robert R. Weston 1984: Bolero - Cannon - Bo Derek 1985: Rambo: First Blood Part II - TriStar / Carolco - Buzz Feitshans 1986: Howard the Duck - Universal - Gloria Katz si pelicula Under the Cherry Moon - Warner Bros. - Bob Cavallo / Joe Ruffalo / Steve Fargnoli 1987: Leonard Part 6 - Columbia - Bill Cosby 1988: Cocktail - Touchstone - Ted Field / Robert W. Cort 1989: Star Trek V: The Final Frontier - Paramount - Harve Bennett 1990: The Adventures of Ford Fairlane - 20th Century Fox - Steven Perry / Joel Silver si filmul Ghosts Can't Do It - Triumph - Bo Derek 1991: Hudson Hawk - TriStar - Joel Silver 1992: Shining Through - 20th Century Fox - Carol Baum / Howard Rosenman 1993: Indecent Proposal - Paramount - Sherry Lansing 1994: Color of Night - Hollywood - Buzz Feitshans / David Matalon 1995: Showgirls - MGM / UA - Charles Evans / Alan Marshall 1996: Striptease - Columbia / Castle Rock - Andrew Bergman / Mike Lobell 1997: The Postman - Warner Bros. - Kevin Costner / Steve Tisch / Jim Wilson 1998: An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn - Hollywood - Ben Myron / Joe Eszterhas 1999: Wild Wild West - Warner Bros. - Jon Peters / Barry Sonnenfeld 2000: Battlefield Earth - Warner Bros. / Franchise - Jonathan D. Krane / Elie Samaha / John Travolta 2001: Freddy Got Fingered - 20th Century Fox - Larry Brezner / Howard Lapides / Lauren Lloyd 2002: Swept Away - Screen Gems - Matthew Vaughn 2003: Gigli - Columbia / Revolution - Martin Brest / Casey Silver 2004: Catwoman - Warner Bros. - Denise Di Novi / Edward McDonnell 2005: Dirty Love - First Look Pictures - John Mallory Asher / BJ Davis / Rod Hamilton / Kimberley Kates / Michael Manasseri / Jenny McCarthy / Trent Walford 2006: Basic Instinct 2 - Columbia - Mario Kassar / Joel B. Michaels / Andrew G. Vajna 2007: I Know Who Killed Me - TriStar - David Grace / Frank Mancuso, Jr. 2008: The Love Guru - Paramount - Gary Barber / Michael DeLuca / Mike Myers 2009: Transformers: Revenge of the Fallen - Paramount / DreamWorks / Hasbro - Lorenzo di Bonaventura / Ian Bryce / Tom DeSanto / Don Murphy 2010: The Last Airbender - Paramount / Nickelodeon - Frank Marshall / Kathleen Kennedy / Sam Mercer / M. Night Shyamalan 2011 Jack and Jill - Columbia - Todd Garner / Jack Giarraputo / Adam Sandler 2012: The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2—Summit Entertainment—Wyck Godfrey, Stephenie Meyer, Karen Rosenfelt 2013: Movie 43—Relativity Media-Peter Farrelly, Ryan Kavanaugh, John Penotti, Charles B. Wessler 2014: Saving Christmas—Samuel Goldwyn—Darren Doane, Raphi Henley, Amanda Rosser, David Shannon Left Behind—Freestyle, eOne—Michael Walker, Paul LaLonde 2015 Fantastic Four—20th Century Fox—Simon Kinberg, Matthew Vaughn, Hutch Parker, Robert Kulzer, Gregory Goodman și filmul Fifty Shades of Grey—Universal, Focus Features—Michael De Luca, Dana Brunetti, E. L. James.