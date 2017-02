(foto) Bella Hadid, top modelul momentului. A fost supranumită regina modei pret-a-porter

17:57

Un videoclip popular pe YouTube spunea la un moment dat ”the internet si for porn” (internetul este pentru pornografie). Am fi tentați să credem acest lucru, însă informațiile apărute pe parcursul ultimului an spun altă poveste. Iar acesta nu este decât unul dintre cele mai interesante lucruri pe care nu le știai despre internet, scrie playtech.ro. Articolul Zece lucruri pe care nu le știai despre internet. Câte zile are și alte curiozități apare prima dată în #diez.