Reprezentantul Rusiei la ONU a murit

Aproximativ 3.000 de persoane au iesit si duminica seara sa protesteze in fata Guvernului, pe o ploaie densa, in cea de-a 20-a zi consecutiva de proteste antiguvernamentale. Manifestantii veniti in Piata Victoriei cu steaguri tricolore, pancarte si umbrele au protestat timp de aproape patru ore impotriva Guvernului Grindeanu. „Zi de zi aici vom fi”, au ...