De astăzi încep controalele în cantinele liceelor din Chişinău

Modul în care merge preşedintele Federaţiei Ruse a determinat, iniţial, specialiştii să creadă că Putin ar fi suferit în trecut de poliomelită sau chiar ar fi avut un atac cerebral. Însă, se pare că Vladimir Putin nu ar fi avut de suferit de pe urma acestor afecţiuni. O echipă de neurologi olandezi din cadrul Universităţii din Nijmegen au realizat un studiu prin care demonstrează că antrenamentul pe care l-a efectuat Putin pentru a deveni agent KGB ar fi determinat apariţia comportamentului bizar pe care acesta îl are în timpul mersului. Mai exact, cercetătorii spun că Vladimir Putin îşi ţine braţul drept nemişcat, deoarece aşa a fost antrenat de ofiţerii KGB, pentru a fi pregătit întodeauna să folosească arma pe care o avea la îndemână. În plus, analizând comportamentul preşedintelui rus, oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că acesta se află într-o formă fizică de invidiat, dat fiind faptul că are 64 de ani.