(STUDIU) Date șocante în Venezuela: Cu câte kg au slăbit cetățenii din cauza crizei alimentare

Toate instituțiile medicale operează cu prețuri noi, după ce Catalogul tarifelor unice a fost modificat. Astfel, toate serviciile medicale care se acordă în țara noastră au devenit de câteva ori mai scumpe, unele de două ori, altele însă trei, cinci ori și chiar mai mult. Aceasta înseamnă că pacienții care nu au poliță medicală vor simți și mai acut scumpirile. Totodată, CNAM ar urma să negocieze prețurile la contractare în conformitate cu noile tarife, scrie e-sanatate.md.