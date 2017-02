Deutsche Bank: Italia, cel mai mare risc pentru stabilitatea zonei euro

13:27

În timp ce Donald Trump începe să destabilizeze ordinea economică mondială de după război, lumea privește stupefiată. Comentatorii nu mai găsesc cuvinte pentru a descrie asaltul asupra normelor convenționale de leadership și toleranță, caracteristice democrațiilor liberale moderne. În fața unui președinte uneori prost informat, dar care crede cu tărie în ceea ce spune, mass-media ezită să eticheteze declarațiile vădit false drept minciuni. The post De ce Trump nu se poate lua de China? appeared first on Independent.