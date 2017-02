Lavrov acuză serviciile de informații din SUA că monitorizează discuțiile ambasadorului Rusiei

12:27

Mai mulți judecători controversați ar putea primi „Diploma de Onoare” a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce au fost nominalizați pentru acordarea acestui titlu onorific, în semn de „recunoaştere publică a măiestriei judecătorului” și drept „o măsură de încurajare în creşterea profesionalismului şi autorităţii corpului judecătoresc, o stimulare morală şi materială a muncii judecătorului”. The post Judecători cu averi ascunse și decizii dubioase, propuși pentru acordarea „Diplomei de Onoare a CSM” appeared first on Independent.