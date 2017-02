Fiul fostului membru al Curţii de Conturi, Gheorghe Trocin, riscă 15 ani de puşcărie

12:07

Procesul celor 47 de persoane suspectate că au încercat să-l asasineze pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, într-un complex hotelier de pe coasta Mării Egee în timpul loviturii de stat eșuate din 15 iulie 2016 s-a deschis luni la Mugla (vest), relatează AFP.